La route des Châteaux cathares

début de la route et fin du chemin

L’itinéraire commence par la forteresse de Roquefixade, dont l’aspect actuel fait penser à un roman d’Heroic Fantasy… A plus de 1 000m d’altitude, les remparts longent la ligne de crête, puis une forteresse détruite se profile. Le nom du château, Roquefixade (roche fissurée), était prémonitoire. Comment imaginer qu’entre ces ruines, ces pierres blanches érodées, se mariaient il y a près de 800 ans Raymond de Péreille et Corba Hunaud de Lanta, figures du catharisme ?



Pour se convaincre que tout cela n’est pas un rêve, direction Montségur, ancienne capitale de l’église cathare et lieu de refuge pour les seigneurs en déroute. Le château tomba en 1244 après près d’un an de siège. Si les remparts, solides, sont toujours debout, le château a en partie été démoli, ses pierres servant notamment à construire les maisons de Montségur. Après avoir cherché, dans les façades, des impacts de boulet et des traces d’épée, direction le Musée historique et archéologique de la ville, qui présente des têtes de flèche, mais aussi des couteaux, de la monnaie et même des dés à jouer. Des artefacts romains, wisigoths et sarrasins sont également présents, preuve qu’à Montségur, la guerre est une affaire qui dure.



Le siège ayant assez duré, quittez Montségur pour vous réfugier au château de Puivert, l’un des mieux conservés de la région. Dans le donjon, haut de 35m, les salles réservées aux seigneurs et aux musiciens attendent que la fête recommence, et les six tours de défense assurent d’autant mieux leur rôle qu’il n’y a plus d’ennemi. La grande cour est bien entretenue : la pelouse, parfaitement soignée, donne envie d’assister à un tournoi de chevalerie (des reconstitutions historiques le permettent).



Depuis le haut des remparts, prenez un instant pour admirer le paysage qui vous entoure, la plaine de Quercorb à l’est, et le célèbre Pech de Bugarach, gentille petite montagne qui, d’après les rumeurs, est censée abriter une base extraterrestre…