La route des Cathédrales

berceau de l’art gothique

Les Hauts-de-France, anciennement Picardie, dénombre pas moins de six cathédrales d’importance. Celle de Noyon, la plus ancienne, brille par sa sobriété. Pas de sculptures ici, mais les lignes pures des ogives, la technique nouvelle qui permit aux monuments gothiques d’atteindre des sommets jusque-là inconnus. A quelques mètres, la bibliothèque du chapitre est une curiosité. Construite vers 1506, elle contient des livres centenaires. Qui sait si l’un d’eux ne contient pas une indication menant vers le Graal…



En attendant de suivre le chemin de Joseph d’Arimathie, direction la cathédrale de Senlis, l’une des plus petites de France (ce qui n’empêche pas sa flèche de pointer à près de 78m de hauteur). La plus belle pièce de l’édifice est son portail représentant, par de fines sculptures, le couronnement de la Vierge.



A l’opposé, Amiens est la plus grande cathédrale gothique au monde. Avec un volume de 200 000m3, elle pourrait contenir deux fois Notre-Dame de Paris ! Une folie des grandeurs, et des splendeurs… Admirez sur la façade près de 700 statues et trois portails richement décorés qui, la nuit, prennent vie et chantent même, le temps d’un impressionnant spectacle son et lumière. Mais c’est en automne que la cathédrale d’Amiens est la plus belle, lorsque la lumière dorée embrasse, pleine de douceur, la pierre blanche.



La Picardie est aussi une terre de trésors. A Beauvais, la cathédrale Saint-Pierre dispose d’une horloge astronomique. Haute de 12m et large de 6m, elle fait tourner, sous les yeux du Christ et des apôtres, près de 90 000 pièces qui sonnent et chantent les cantiques dans le plus haut chœur gothique du monde (48,5m).



A Laon, la décoration tient du miracle : au sommet, près des gargouilles, on peut voir six statues de bœufs grandeur nature ! Un hommage aux animaux morts en amenant les pierres destinées à la construction…



A Soissons enfin, la cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais présente L’adoration des bergers de Rubens. Le fait que la rosace ait été en grande partie détruite par une tempête, en 2017, ne vous empêche pas de chercher, gravées dans la pierre, les roses de Picardie chantées par Yves Montand…