La route de l'olive

l'olive se trouve un nom… et une appellation

Bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, la Tanche est une variété d’olive qui se trouve uniquement à Nyons. Son goût rappelle celui des fruits rouges, du litchi et de la rose. Piquée au sel, elle développe une saveur plus forte et prononcée. Si la couleur n’est pas une question de variété, mais de maturité (les olives noires ne sont jamais que des olives vertes mûres), l’olive de Nyons se distingue, après avoir doré au soleil, par une couleur dite “bure de moine”, entre le beige et le pourpre.



De nombreuses occasions vous permettent de déguster le fruit du pays. Pour partager votre passion avec d’autres connaisseurs ou simplement les déguster, rendez-vous à un des grands événements annuels autour de l’olive. La fête de l’olive piquée a lieu avant Noël et les Olivades animent le village chaque deuxième week-end de juillet. L’Institut du monde de l’olivier vous permet, lui, d’aller plus avant dans la connaissance de l’olive et de sa culture.



La Tanche se déguste nature, tout simplement, ou en tapenade à l’apéritif aux terrasses des petits restaurants du village. L’huile d’olive est naturellement la production la plus prisée et le produit à rapporter de votre voyage. Celle de Nyons, douce, aromatique, a un goût d’herbe fraîchement coupée, de pomme verte, de noisette même. Si elle peut accompagner tous les plats au menu, ce serait un péché de ne s’en servir que comme huile de cuisson... L’une des recettes les plus simples ? Coupez des fraises, sucrez-les à peine, ajoutez un peu de menthe fraîche et un filet d’huile d’olive…