La route de la Mer

une nature comme nulle part ailleurs

En longeant la côte, en direction de l’Italie, les Bouches-du-Rhône font place au Var. Reconnaissable à ses falaises rouges caractéristiques, les reliefs du massif de l’Estérel se laissent entrevoir. En bifurquant vers le Sud, Hyères est l’ultime escale avant d’apercevoir l’île de Porquerolles. Modèle de préservation élevé au rang de Parc national depuis 2012, l’île de Porquerolles est la plus grande des trois îles d’Hyères, mais également la plus emblématique. Sur la plage de la Courtade, profitez d’une mer couleur azur ou d’une session de Stand Up Paddle.



La suite de vos pérégrinations azuréennes vous amène à changer d’ambiance sans véritablement changer de décor. Et pour cause, Saint-Tropez n’est qu’à une cinquantaine de kilomètres plus à l’est. Une fois sur place, le charme de l’ancienne cité militaire agit instantanément avec ses ruelles étroites aux couleurs chaudes, ses placettes pittoresques et, évidemment, son célèbre port. Sur ce dernier, le café Sénéquier fait office de vedette tant il fut et demeure un lieu fréquenté par la jet-set. Une virée en bateau vous permet de voir Saint-Tropez par la mer et de tutoyer du regard la sublime et typique villa La Madrague, propriété de Brigitte Bardot.