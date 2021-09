point de confluence

A quelques kilomètres des berges, le site de Pair-non-Pair vous permet d’explorer l’une des plus anciennes grottes ornées du monde. Présents pendant près de 60 000 ans, mais où sont donc partis les êtres humains ? Peut-être ont-ils rejoint l’Atlantique… Suivez leur exemple et rejoignez la route de la corniche fleurie, aussi appelée la “route des capitaines”. Elle longe la rive droite de la Dordogne jusqu’à l’estuaire sur une petite dizaine de kilomètres.



Première étape de votre court périple, la ville de Bourg. Pour mesurer le dénivelé entre la haute et la basse ville, d’un peu plus de 20m, empruntez les 500 marches du bel escalier du Roy. Ville commerciale et cité guerrière, Bourg a vu passer les guerres menées par les Orléans, les Bourbons, les Anglais… Premier rempart avant Bordeaux, elle disposait d’un château fort, transformé plus tard en chartreuse. Réduit à néant en 1944, ses murs extérieurs ont été reconstruits. Il est aujourd’hui possible de visiter ses nombreux souterrains, avec notamment la salle des gardes et les caves.



Remontez à la surface, ressentez les prémices d’un air océanique avant de rejoindre Bayon-sur-Gironde. Un panorama permet de contempler le bec d’Ambès. C’est très exactement à cette pointe, de marais et d’alluvions, que se rejoignent la Dordogne et la Garonne. Ces deux rivières font désormais route commune jusqu’à l’océan Atlantique. Restez un moment à Bayon-sur-Gironde pour savourer un liquide plus corsé que l’eau de mer : en terre bordelaise, la vigne et le vin sont omniprésents ! Dégustez un verre des châteaux du Bourg et admirez l’étonnant chevet de l’église Notre-Dame de Bayon-sur-Gironde. De style roman, ce gigantesque monument circulaire fait moins penser à une église qu’à un fût…