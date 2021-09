la fête et la tradition

Restez encore un peu en dehors de “via Domitia” pour explorer le massif de la Clape, une pinède rocheuse qui surplombe la Méditerranée. Perdue au milieu des arbres, vous apercevez l’abbaye de Fontfroide. Ses pierres vieilles de plus de mille ans, ses belles arches et son calme font de cette abbaye cistercienne une étape obligatoire pour qui veut profiter de la vie. Retrouvez le monde moderne de la plus tranquille des façons en suivant le canal de la Robine. D’écluse en écluse, ce petit bras de mer vous entraîne jusqu’au centre de Narbonne ! La gabarre, une barque traditionnelle, remplace la gondole, mais il en faut peu pour ne pas se croire un peu à Venise en passant sous le pont des Marchands.



Labellisée “Ville d’art et d’histoire”, Narbonne est aussi une ville sportive. Sur la plage, les maillots de bain ont remplacé les “coffo lizo”, les belles coiffes du costume traditionnel, et les planches de surf sont plus nombreuses que les piques des éleveurs de taureaux. Il faut dire que Narbonne est proche des stations balnéaires les plus touristiques de la région. En un mouvement de kitesurf, vous rejoignez La Palme, Port-Leucate et ses jolis voiliers ou Canet-en-Roussillon. La glace est l’accessoire indispensable pour déambuler sur le remblai et choisir, sur le marché nocturne, le plus beau souvenir de vacances. Et pourquoi pas un petit cheval ou une mini-planche de surf avec votre prénom gravé dessus ?



La “via Domitia” s’achève à Perpignan. Abandonnez le volant pour vous laisser guider à bord du petit train touristique. N’oubliez pas de répondre aux saluts de la main que l’on ne manquera pas de vous adresser. Perpignan est une ville nature, en témoignent les nombreux jardins, tels ceux des remparts ou ceux de la digue d’Orry où sont réunies de nombreuses plantes tropicales. C’est aussi une ville d’art et d’histoire : le Castillet, ancienne porte de la ville et symbole de Perpignan, le palais des rois de Majorque, la Poudrière sont des lieux emblématiques à visiter.



Vous sentez alors que l’influence italienne qui n’a pas quitté votre chemin est désormais de l’histoire ancienne. Vous voilà en Catalogne ! Découvrez, dans les églises, le grenat des Catalans, pierre pourpre venue du cœur du Canigou. Suivez les processions de la Semaine sainte et de la “Sant Jordi”, accueillies avec la même ferveur qu’en Espagne. Enfin, lancez-vous dans une sardane, une danse traditionnelle de Catalogne, où les danseurs se tiennent par la main pour symboliser l’unité et la fraternité du pays… Et peut-être vous emmèneront-ils de l’autre côté de la montagne et de la frontière, vers des terres encore plus ensoleillées…