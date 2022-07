Prenez un grand bol d’air, cet été, à Strasbourg !

Vous êtes plus plage et activités de plein air ? Strasbourg a pensé à tout ! La presqu’île Malraux accueille une plage éphémère et une base nautique. De quoi donner un air estival à la capitale alsacienne ! Des spectacles et des animations sont prévues pour tous les âges et tous les vendredis, la presqu’île accueillera des spectacles mêlant concerts et arts de la rue. Amateur de sports ? Venez profiter de l’opération Villages Terres de jeux. Plusieurs sites (le parc de l’Orangerie, la piscine du Wacken, le plan d’eau du Baggersee…) vous proposent le plein d’activités, du canoé-kayak au paddle, en passant par le beach volley, le spike ball, la course d’orientation, ou encore l’escrime. Situés dans les plaines d’aventures sportives, ces villages seront ouverts à toutes et tous et accessibles gratuitement du mercredi au dimanche de 10h à 17h30 et jusqu’à 21h les vendredis. Bel été à Strasbourg !

Retrouvez tout le programme de l’été à Strasbourg sur : www.ete.strasbourg.eu