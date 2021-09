Spectacle en famille sous les étoiles au mans

Ce spectacle aussi insolite que poétique, pour les grands et petits, dure une dizaine de minutes. C’est Nicolas Boutruche qui signe cette jolie prouesse technique en habillant d’images oniriques 100 mètres de muraille depuis 9 projecteurs ! Laissez la magie de cette manifestation culturelle opérer et suivez un parcours nocturne d’une heure qui tourne en boucle dès la tombée de la nuit, de la place du Jet d’eau (Jacobins) à la Cathédrale Saint-Julien en passant par les jolies rues de la Cité Plantagenêt.



La visite continue !

Autre nouveauté pour une édition 2020 pleine d’émotions : une mise en lumière de nos héros du confinement ! Philippe Écharoux, artiste urbain renommé, vous propose cette année une vingtaine de portraits géants de mancelles et manceaux aides-soignants, pompiers, boulangers, éboueurs… qui ont œuvré dans l’ombre lors de la crise. Son travail repose sur une technique d’anamorphose qui vous invite à jouer à vous placer au bon endroit pour les voir se former sur les murs et les arbres!