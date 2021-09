Le Mans fête Noël

Plongez-vous dans une ambiance féérique à l’approche des fêtes de Noël. La ville du Mans change de visage et accueil de nombreux évènements festifs. Des idées de sorties en famille pour profiter pleinement de la magie de Noël. Venez notamment déambuler dans les allées du traditionnel marché de Noël.

Les nombreux chalets blancs immaculés, tous plus beaux les uns que les autres, vous proposent de nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces uniques de créateurs, jeux et jouets !



Pour les plus jeunes, embarquez à bord du sapin magique ! Ce majestueux manège vous fera à coup sûr plonger dans la magie de Noël !

Pour les plus gourmands d’entre vous les traditionnels mets de Noël raviveront vos papilles : churros, vin chaud, aligot et bien d’autres sucreries à consommer sur place et sans modération !



Le samedi 8 décembre, ouvrez grands vos yeux ! Un troupeau de girafes rouges fera son apparition dans les rues de la ville, accompagné dès 16h du Père-Noël en chair et en os !