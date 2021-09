Noël au pays des Châteaux !

Amboise fête le Roi « Nounours » !

C’est au château d’Amboise que les futurs rois Charles VIII et François 1er passèrent leur jeunesse et qu’ils célébrèrent les fêtes de la nativité. Pour cette édition 2019, c’est un roi doux et moelleux qui monte sur le trône : le roi Nounours ! Près de 200 ours en peluche ont été répartis dans les différentes pièces du château. Notamment un ours automate qui ronfle dans le lit de François 1er et le célèbre trio des années 60, Nounours, Nicolas et Pimprenelle, sur leur nuage suspendu à une poutre du plafond. « Bonne nuit les petits… »