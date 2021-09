Faites une halte dans la Rome Française

Le Ministère de la Culture et de la Communication attribue cette appellation aux collectivités locales qui animent leur patrimoine et garantit la compétence des guides-conférenciers ainsi que celle des animateurs du patrimoine. Découvrez et saisissez l’essentiel du patrimoine nîmois dans une ambiance conviviale au rythme des nombreuses visites guidées, classiques ou thématiques, organisées tout au long de l’année sous la conduite d’un guide-conférencier. Celles-ci permettent pendant quelques heures de se replonger dans l’Histoire de la cité romaine. Les enfants ne sont pas oubliés avec « Les Vacances des 6-12 ans », visites ou ateliers ludiques pour leur faire découvrir le patrimoine en s’amusant, programmés pendant les vacances scolaires.

Le temps d’une pause sur la route des vacances ou pour un plus long séjour, la ville de Nîmes sera vous accueillir et vous émerveiller au travers de sa culture et ses monuments qui ont traversé les siècles.