Vous y êtes… En immersion sur le plus grand écosystème corallien de la planète, au large de l’Australie, vous allez rencontrer 60 espèces les plus emblématiques de la Grande Barrière de Corail, du lever du jour jusqu’à la nuit.



L’exposition IMMERSION vous propose une plongée plus vraie que nature dans un décor saisissant en vous faisant vivre des sensations réalistes grâce à un système de projection en temps réel. Tout devient possible dans cet environnement vivant entièrement recréé à partir des comportements observés en milieu naturel. Interagissez avec une baleine à bosse, un requin-tapis, des barracudas ou encore des raies Manta qui réagiront en fonction de vos mouvements.



En une seule plongée, vous allez découvrir la vie d’un récif corallien jusqu’à la tombée de la nuit où vous pourrez observer le phénomène de bioluminescence de certains coraux, le scintillement des micros-planctons mais aussi la chasse des gros prédateurs.