Les marchés de Noël 2019 à Toulouse

À Toulouse et dans la métropole toulousaine, il y en a pour tous et pour tous les goûts. Après la visite du Grand Marché de Noel sur la place du Capitole, prenez la direction du marché artisanal et solidaire sur les allées Jules-Guesde ! Une invitation à consommer responsable avec des idées cadeaux issus du commerce équitable. Vous y trouverez des jouets et jeux en bois, de l’artisanat, des tissus, et pour les plus gourmands des chocolats et épices. Le marché artisanal et solidaire vous propose également de participer à des ateliers ludiques autour des enjeux du commerce équitable et responsable.

En savoir plus : toulouse-tourisme.com