Les 22e Lisztomanias célèbrent les femmes à Châteauroux

De passage à Châteauroux par l’autoroute A20 ces prochains jours ? Ne manquez le festival Lisztomanias du 20 au 25 octobre 2023. Chaque année, ce rendez-vous mondialement connu met à l’honneur Franz Liszt, pianiste virtuose et figure du romantisme au 19e siècle. Créé en 2002 selon les vœux de Franz Listz lui-même et de George Sand qui résidait non loin, à Nohant, les Lisztomanias rassemblent chaque année près de 5000 spectateurs. Cette 22e édition a choisi de rendre hommage aux « femmes de Liszt ». De Pauline Viardot qui fut son élève, à Clara Schumann avec qui il entretint une passion, elles sont nombreuses – musiciennes ou interprètes – à avoir partagé la vie du grand musicien. Pour célébrer ces « muses » au cœur du génie créatif de Liszt, la programmation cette année est donc 100% féminine !

Première invitée de marque cette année, la comédienne Julie Depardieu. L’actrice sera à Châteauroux dimanche 22 octobre (à 17h à l’Equinoxe Scène Nationale) pour un concert intitulé « Une soirée chez Clara Schumann ». Elle lira des extraits des correspondances de Franz Liszt et de Marie d’Agoult, ainsi que des lettres de Clara et Robert Schumann. Autre temps fort, la venue de Nike Wagner, dramaturge allemande, arrière-petite-fille de Richard Wagner et arrière-arrière-petite-fille de Franz Liszt (la fille de Lizst, Cosima a épousé Richard Wagner en 1970). Cette 22e édition programme également la pianiste française Anne Queffélec, son homologue géorgienne Mariam Batsashvili, la pianiste japonaise Etsuko Hirose, ou encore la pianiste italo-néerlandaise. Et comme chaque année, c’est tout Châteauroux qui vibre au son de la musique de Franz Listz ! Avec de nombreuses conférences et cafés concerts organisés dans toute la ville.