Le film britannique à l'honneur à Dinard

6 films et 11 courts-métrages en compétition pour le festival du film britannique de Dinard

Voilà un rendez-vous à ne pas manquer pour les mordus de cinéma. Réputé auprès des cinéphiles, le Dinard Film Festival offre les nouveautés du cinéma britannique. Cette année, 11 courts métrages sont en compétition parmi les meilleurs d'Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galle et d'Irlande du Nord. Ainsi que six films répartis en 6 sections thématiques : films d'horreur, musicaux, créations irlandaise... toutes parrainées par un spécialiste. La sélection « Land and sea » l'est par Nicolas Hulot. Tout cela autour d'un jury 5 étoiles composé notamment du producteur de films britanniques John Webster et de l'actrice française Laura Smet. Le festival est présidé par la comédienne Bérénice Bejo.

Cette année pas de “pass” permettant aux spectateurs d'accéder à un nombre illimité de séances à un tarif avantageux. Ce choix se justifie par le besoin de rentabiliser et de faire vivre l'industrie cinématographique, bien affaiblie par la crise sanitaire. En revanche, 3 projections : « Downtown Abbey », « Rocketman » et « Sorry we missed you » seront gratuites et proposées au public dinardais du 26 au 28 septembre. En revanche, le passe sanitaire et obligatoire.

Une première : le festival du film britannique de Dinard, en salle... et en ligne

Pour la première fois et pour tenter d'éviter un nouveau rebond de l'épidémie, le festival a lieu à la fois en salle et en ligne. 38 films parmi les 54 retenus sont disponibles, en streaming, grâce à une plateforme spécialement dédiée qui permet à ceux qui ne peuvent pas assister aux projections, de les voir à distance. Les organisateurs du festival ont également fait le choix d’inclure des films sélectionnés l'année passée, mais non vus, suite à l'annulation du festival ainsi que certains n'ayant pas pu sortir en salle à cause du confinement. La plateforme numérique sera ouverte à partir du 29 septembre et accessible à partir du site web de l’événement (www.dinardfestivaldufilm.fr).