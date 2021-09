Keith Haring revit dans le vieux Lyon !

Ami et compagnon d’art à la fois d’Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring manifesta une présence unique dans le New York des années 1980, jouant un rôle clé dans la contre-culture et créant ainsi un style immédiatement reconnaissable. Inspiré par le graffiti, Keith Haring propose des motifs iconiques, cernés de noir et hauts en couleurs. Mais sous l’apparente simplicité des traits de l’artiste se cache un art urbain très engagé et porteur de messages de justice sociale, de liberté individuelle et de changement.