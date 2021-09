Tentez de gagner un séjour au parc animalier des Pyrénées !

Le parc animalier des Pyrénées c’est 14 hectares de nature et plus de 100 espèces sauvages en plein cœur des Hautes-Pyrénées, à seulement quelques minutes de Lourdes. Evadez-vous au beau milieu de cette nature et venez découvrir les quelques 600 animaux peuplant le parc. Des mammifères plutôt familiers tels que les blaireaux, cerfs et autres marmottes aux espèces menacées comme l’ours brun, le lynx ou encore le gypaète barbu, rapace considéré comme le plus menacé d’Europe, le voyage en vaut la peine.

Le parc animalier des Pyrénées vous invite pour une expérience exceptionnelle en communion avec la nature.

JE PARTICIPE AU JEU CONCOURS