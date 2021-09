Jardin de Latour-Marliac : cédez à la magie des nénuphars

C’est au Temple-sur-Lot, à quelques kilomètres de l’A62 (Sortie 7, Agen ; ou sortie 6 Aiguillon) que l’on accède au berceau historique des nénuphars. La visite du jardin de Latour-Marliac, pépinière fondée en 1875, est insolite et dévoile la beauté de cette fleur emblématique de notre patrimoine. En famille ou entre amis, il faut savoir prendre son temps et flâner le long des multiples bassins, du ruisseau central. La bambouseraie, le pont japonais et la serre tropicale vous transportent dans un univers exotique et dépaysant. Qui sera le premier à trouver le célèbre Lotus Bleu ?

Autour des 80 bassins de culture, le spectacle continue et les nénuphars révèlent leur infinie palette de couleurs depuis le blanc originel jusqu’aux fuschias profonds en passant par de subtiles nuances de rose ou de jaune. Envoutant ! L’expérience évoque inévitablement les célèbres nymphéas de Monet. Et pour cause, le célèbre impressionniste a commandé aux fondateurs du parc une grande quantité de nénuphars qui inspireront plus de 200 œuvres magistrales.