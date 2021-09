La féerie des grandes eaux musicales de Versailles

Tous les week-ends, les Jardins du Château de Versailles vous accueillent chaleureusement pour une balade qui ne vous laissera pas de marbre. Laissez-vous tenter par la beauté des fontaines et des bassins du Roi Soleil, mis en activité uniquement pour l’occasion. Admirez les danses merveilleuses des jets d’eau ornés de dorures, de métaux ou de marbre et faites vous porter par toute la féérie des fontaines s’animant le temps du bal.



Les magnifiques jardins pensés par André Le Nôtre donneront du caractère à cette sortie extraordinaire qui ravira toute la famille. Errez au milieu des bosquets ouverts uniquement durant cette période de l'année, et découvrez les secrets d’une promenade royale, bercée par la douce musique d’époque écrite par les plus grands artistes baroques.



Merveilleux, n’est-ce pas ?