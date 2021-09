Bordeaux accueille la 31ème édition du forum de la communication publique et territoriale

« Ce qui nous lie, c’est la relation que nous construisons avec les citoyens et le réseau que nous constituons ensemble. Ces liens que la communication tisse entre tous. »



C’est à travers ces mots que l’édition 2019 s’inscrit. Les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019 venez partager avec les professionnels de la communication publique et territoriale vos pratiques, échanger et débattre des rouages de la profession, mutualiser vos expériences… encadrés d’experts et universitaires du milieu. Ce forum est également l’occasion, chaque année, de découvrir un territoire de communication. Cette année, Bordeaux, la Gironde et la Nouvelle Aquitaine sont à l’honneur.



Cet événement est largement relayé sur Twitter. Avec l’hashtag #capcom19, vous pourrez suivre les moments phares de l’événement.

La première journée du forum est consacrée à la découverte du territoire et de ses enjeux en termes de communication.

Sept parcours y sont prévus :

- Poitiers et son attractivité culturelle ;

- Angoulême et son image par le festival de la BD ;

- Le Médoc et sa notoriété viticole ;

- La Métropole de Bordeaux et son patrimoine architectural ;

- La Métropole de Bordeaux et son engagement durable envers la transition écologique ;

- Bordeaux Euratlantique : un vaste aménagement durable ;

- La Cité du vin et son patrimoine culturel autour de l’œnologie.



Les deux jours suivants, le forum se compose de conférences, plénières et ateliers autour de la communication publique et territoriale.



Les différents acteurs du Forum :