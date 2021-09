Fipadoc 2020 : Découvrez le festival de tous les documentaires !

Cette nouvelle édition présente comme chaque année une programmation complète, représentant tous les genres des films documentaires. Ainsi le festival s’articule autour d’une large sélection de films en compétition et hors compétition - courts, moyens, longs métrages, unitaires ou séries, web séries, VR - conçus pour tous les écrans et accueillant toutes les écritures.

Outre cette programmation d’une grande diversité et qualité, cet évènement est devenu à travers les années, un lieu de rencontre et d’émergence de nouveaux projets et d’échange. Le FIPADOC témoigne de son engagement pour l’éducation à l’image et la jeune création, favorisant l’éclosion des talents de demain, notamment via son programme Campus. Pour tous ses participants, le festival représente aussi un rendez-vous festif et convivial organisé au sein de la ville de Biarritz.

Envie d’y participer et d’en savoir davantage ? Alors rendez-vous ici !