Fêtes de Jeanne d'Arc édition 2020 : un rendez-vous immanquable

C’est bien connu, Orléans s’anime chaque année pour ses traditionnelles fêtes johanniques ! Pourtant, 2020 est une édition très spéciale. En effet, les Orléanais célébreront, cette année, le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc et de son instauration en tant que fête Nationale sous le titre de « Fête de Jeanne d’Arc et du patriotisme ». Pour éviter les rassemblements trop importants du fait de la crise sanitaire actuelle, le programme a été revisité.



Durant quatre jours, découvrez un Orléans médiéval, avec la mise en place d’un campement à Orléans La Source et d’un marché de l’époque au Campo Santo. Assistez également à l’hommage religieux organisé à la Cathédrale Sainte-Croix, célébrant le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. Et pour oublier le défilé et l’illumination de la cathédrale annulés, des conférences, balades et visites guidées, ainsi que la présentation d’un film documentaire reprenant les archives des défilés de Jeanne d’Arc auront lieu. L’occasion de venir redécouvrir l’une des plus anciennes manifestations traditionnelles de France.