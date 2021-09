Fête de la Science 2020 à Laval

Découvrez un jardin musical où les feuilles deviennent des touches de piano, mettez-vous dans la tête d’un homme préhistorique ou encore faites tomber les préjugés sur certaines espèces « mal aimées » de la nature … Une dizaine d’acteurs et d’actrices mayennais·es partageront avec vous leur savoir-faire et leurs connaissances sur les sciences.



Pour apprendre en s’amusant…

Envie d’une approche ludique sur le développement durable ? Participez à un escape game autour des dimensions éthiques et citoyennes du monde de demain ! Uniquement le samedi, en dématérialisé à 14h, 15h30 et 17h, dès 11 ans



Des animations gratuites partout en Mayenne !

Savez-vous qu’avec un simple grain de pollen, l’homme est capable de remonter le temps ? Saurez-vous reconnaitre les ancêtres moyenâgeux de nos instruments de musique ?

Soyez curieux et découvrez l’ensemble des ateliers proposés dans les sites culturels mayennais jusqu’au 12 Octobre. Démonstrations, jeux et ateliers initieront petits et grands à différentes thématiques scientifiques présentes dans notre vie quotidienne.