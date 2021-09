Vivez la 14ème édition de la fête de la nature

Besoin de respirer ? Du 7 au 11 octobre, participez à la 14e édition de la Fête de la Nature. L’événement, traditionnellement organisé en mai, a été reporté cette année pour cause d’épidémie de Covid-19. Le thème de cette édition, « Prenons-en de la graine », a pour but de vous inciter à « semer » l’envie d’agir. Plus de 6000 animations gratuites sont proposées cette année. Il y en a forcément une près de chez vous !



Jouez les photographes naturalises dans le Gard

Rendez-vous d’abord au Fort Saint-André, cette enceinte fortifiée qui domine la commune de Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Au cœur du jardin pédagogique d’inspiration médiévale, découvrez le travail du photographe Bertrand Bascoules. Depuis plusieurs années, ce naturaliste explore la diversité des « bestioles » à travers le monde. Pour son exposition baptisée « Vivant », il a photographié ses spécimens selon un protocole bien précis : chaque sujet a été immortalisé vivant, dans son milieu naturel, mais en condition studio. A l’occasion de la Fête de la Nature, glissez-vous dans la peau du photographe ! Partez à la recherche des espèces qui peuplent le fort et immortalisez l’instant dans le « macro’studio » de l’artiste.



Testez des infusions bio à Rennes

Cap sur Rennes (Ille-et-Villaine), où vous pourrez découvrir une terrasse urbaine en permaculture. Dans ce jardin de 30 m² situé en plein centre-ville, les plantes comestibles ont peu à peu remplacé les plantes d’ornement. Grâce à des techniques d’agriculture hors sol (lombricompostage, paillage, pots aérés…), la nature a repris ses droits. Au printemps, les herbes sauvages envahissent les bacs, pour le plus grand bonheur des insectes qui réinvestissent la ville ! Venez découvrir ce mode de production doux, tout en dégustant une délicieuse infusion à la mélisse, à la menthe ou au romarin, des plantes cultivées sur place !



Marchez dans une forêt « laboratoire » dans le Var

Pour prendre un grand bol d’air dans un paysage boisé, direction la Réserve biologique des Maures (Var). Le saviez-vous ? Les forêts, exploitées pendant des années, ont besoin de cicatriser. Dans le massif forestier des Maures, la forêt a grandi sans aucune intervention humaine. Laissée totalement libre dans son évolution, la végétation s’est transformée en un véritable laboratoire à ciel ouvert permettant d’étudier de près la faune et la flore. A l’occasion de la Fête de la Nature, l’Office national des Forêts vous emmène découvrir cette nature un peu sauvage à l’occasion d’une visite guidée. Vous vous apercevrez que dès qu’un espace n’est plus géré par l’homme, la vie animale et végétale reprend vite le dessus !



Pour en savoir plus sur ces 3 rendez-vous et découvrir le programme complet de la Fête de la Nature, rendez-vous sur : www.fetedelanature.com