Le célèbre festival de voitures anciennes de Dourdan de retour cette année !

Le festival des voitures anciennes est de retour à Dourdan pour sa treizième édition ! Venez découvrir ou redécouvrir quelques 200 véhicules d’exception, tous datant d’il y a plus de 30 ans. Exposées au Parterre de l’Hôtel de Ville dès 9h, venez déambuler dans les allées et admirer ces voitures de caractère de près. Tout au long de la journée, des animations gratuites vous seront proposer : concerts, jeux pour enfants... sans oublier le traditionnel défilé ! Assistez au ballet de ces magnifiques voitures dans les rues de Dourdan.

Clou du spectacle, un concours d’élégance se tiendra en milieu d’après-midi ! Ne manquez pas le défilé des plus belles voitures de l’événement avec, à leur bord, des propriétaires vêtus de leurs plus beaux habits d’époque.



Rendez-vous dimanche 4 octobre pour contempler ces modèles du passé qui, peut-être, rappelleront des souvenirs à certains d’entre vous.