« Beethoven et Liszt, père et fils » : 19ème édition du festival Lisztomanias de Châteauroux

Adepte de musique classique ou simple curieux de passage dans l’Indre ? Rendez-vous à Châteauroux jusqu’au 21 octobre pour célébrer tout le génie de Beethoven à travers le compositeur Liszt.

Au programme pas moins de 30 événements vous attendent : concerts, débats, Master class, expositions, ateliers pour enfants, café et ciné-concerts … Venez découvrir ou redécouvrir Franz Liszt, l’une des personnalités marquantes de l’époque du Romantisme européen.

A travers l’interprétation d’artistes de renommée internationale, la programmation s’annonce riche et variée et mettra en lumière le lien symbolique qui existait entre Beethoven et Liszt. Le célèbre Hymne à la joie (adapté au piano par Liszt) sera notamment interprété par le talentueux duo féminin Jatetok.



Le saviez-vous ?

Liszt, dès son plus jeune âge interprète et joue les concertos et sonates de son mentor Beethoven, qui l’a fait adouber quand il avait 11 ans. Litz fera preuve de génie en transcrivant pour piano, les neuf symphonies de Beethoven. En 1945, le jeune hongrois collecte même des fonds pour ériger un monument à Bonn, en hommage à Beethoven.

Profitez de votre passage dans la région pour écouter ou réécouter ces chefs-d’œuvre de la musique classique !