Festival international de la bande dessinée à Angoulême

Vous êtes fan de BD ? N’attendez plus pour vous rendre à la nouvelle édition du Festival international de la BD à Angoulême. Cet évènement devenu au fil du temps une véritable institution, fête cette année sa 47ème édition. Présent tous les ans depuis 1974 à la fin du mois de janvier, le festival a réussi le pari de coordonner expositions, débats, rencontres, ateliers de dédicaces… autour du thème de la bande-dessinée.

Retrouvez pour l’occasion de multiples auteurs et dessinateurs qui viennent exposer leurs œuvres.

En introduction de l’événement le désormais célèbre Grand Prix du Festival est décerné. Cette année c’est Emmanuel Guibert qui remporte le sacre. Il a notamment écrit et dessiné le scénario de la série pour enfants « Ariol » ou bien encore « Le Photographe ». Ce prix est attribué à l’issue d’un vote des auteurs professionnels de la BD. Durant 4 jours venez découvrir toutes les nouveautés du monde de la BD.µ



C’est également l’occasion d’échanger avec les auteurs et dessinateurs et de s’ancrer pleinement dans cet univers éclectique.

Communément appelé le 9ème art, la bande-dessinée doit beaucoup de son succès au festival d’Angoulême. Véritable vitrine médiatique, la ville a su au fil du temps donné ses lettres de noblesse à ce genre littéraire si particulier. Ce temps-fort est à suivre sur Twitter. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le compte @bdangouleme et suivez le hashtag dédié #FIBD.