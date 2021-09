30ème édition du festival de danse de Biarritz

Etes vous prêt à vivre la danse sous toutes ces formes ? A Biarritz c’est possible à travers ce festival incontournable qui propose expositions, films, ateliers, conférences, spectacles et scènes en plein centre-ville ! Outre les classiques représentations à la Gare du Midi, vous pourrez retrouvez les danseurs en plein air, dans le Jardin Public, sur l’esplanade du Casino ou encore à la plage du Port Vieux.



Depuis sa création, ce sont 400 compagnies qui se sont relayées et qui ont dansé sur les scènes du festival à Biarritz. Parfois venus de loin, ces danseurs de renom viennent performer pour le plus grand plaisir des spectateurs, les invitant au voyage et à la découverte de créations originales ! C’est pourquoi ce festival est qualifié comme « la plus importante manifestation chorégraphique du Sud-Ouest ».



23 compagnies de danse participeront à cette 30ème édition, vous proposant des spectacles vivants et colorés réalisés par des artistes venus des 4 coins de la France et de l’étranger. Pour découvrir la programmation de ces 10 jours de danse c’est par ici !



« A l’heure du COVID, s’il n’est pas proscrit de danser en solitaire, il est formellement interdit de s’approcher du corps de l’autre, de le toucher, de danser ensemble. En conséquence, cette 30ème édition du Temps d’Aimer, ne sera pas seulement un évènement anniversaire, mais après avoir fait sauter le verrou de la peur cannibale, le pari audacieux de la réconciliation du corps et de l’esprit, le premier pas vers l’amour et le bonheur. »