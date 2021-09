Festival Du Bleu En Hiver - du 21 Janvier au 1er Février 2020

Cette année, la programmation du festival Du Bleu En Hiver veut offrir « un jazz vif, créatif, généreux et reconnaissant des talents de la scène actuelle ». 25 concerts sont prévus sur Tulle, Brive, Boulazac et Périgueux. .

Ce festival est bel et bien une parenthèse chaleureuse en plein hiver ! Les organisateurs l'ont pensé comme un lieu de rencontre entre artistes et public. Profitez alors de ces rendez-vous pour vivre la musique aux rythmes du jazz, avec une multitude d’influences et de variété de couleurs. Au programme : You, Mox Quartet, Notilus, Laurent Dehors Trio, Andreas Schaerer quartet, Pulcinella et bien d'autres.

En plus des concerts payants, vous pourrez aussi assister aux 9 rendez-vous gratuits, autour des siestes et apéros musicaux.