Les Férias d'Hiver sont de retour en Nouvelle Aquitaine

Les 16, 17 et 18 janvier 2020, participez à 3 jours de fête avec les Férias d’Hiver à La Rochelle.

Objectif : rassembler toutes les générations autour d’une culture commune : la féria. Pour cela la ville met les petits plats dans les grands pour proposer une grande fête locale où le maitre mot est la bonne humeur. Bars, restaurants, et clubs du centre-ville s’unissent pour mettre à l’honneur cet événement annuel qui marque l’hiver et la nouvelle année. Des artistes variés avec une dose de bonne humeur vous attendent pour magnifier ces 3 nuits d’hiver ! Pour profiter au maximum des festivités, des formules Pass sont proposées et vous feront bénéficier de tarifs préférentiels dans les établissements partenaires de l’événement tels que le bar La Terrasse, l’Oxford club, et bien d’autres encore.



A noter : les Pass achetés en ligne se récupèrent au bar La Terrasse, entre 18h00 et 01h00. Ce dernier est situé au 24 rue des Templiers, en plein cœur de la ville.



Les Férias d’Hiver 2020 : un événement emblématique de la région Nouvelle-Aquitaine.