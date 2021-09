Une exposition « Da Vinci, les inventions du génie » au musée mer marine à Bordeaux

A l'occasion du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le Musée Mer Marine à Bordeaux accueille une exposition temporaire consacrée à l’artiste inventeur, génie de la Renaissance. Tout le monde connait les principales œuvres de Léonard De Vinci, ainsi que ses inventions avant-gardistes ! Vous aurez à travers cette exposition l’opportunité de découvrir, plus de 120 maquettes reconstituées d'après les codex originaux du génie italien ainsi que des documents et dessins originaux datant de la Renaissance ! Vous pourrez également voir de près des machines impressionnantes et intelligentes conçues par Léonard De Vinci lui-même : retrouvez notamment la maquette d’un cuirassier à lame latérale, une meule à vent, une crémaillère, un escalier tournant sur axe et bien d’autres…



Artiste, architecte, inventeur, philosophe, botaniste et anatomiste, homme de fête … Léonard de Vinci est considéré comme un « passeur de techniques et de savoirs anciens ». Il a ainsi laissé derrière lui plus de 6 000 pages de notes et dessins décrivant des centaines d’inventions et d’expériences dans de multitudes disciplines. A Bordeaux, visitez la plus grande exposition au monde consacrée au génie Léonard De Vinci.



Au-delà de l’exposition même, c'est l’opportunité de découvrir les dernières recherches historiques et scientifiques publiées sur Leonard de Vinci cet inventeur visionnaire ! A visiter en famille sans plus attendre !