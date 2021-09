Déconfinement réussi pour les châteaux de la Loire !

Chaque année le Domaine de Chaumont-sur-Loire présente une trentaine de jardins imaginés par des créateurs ou designers du monde entier. Ce festival, unique en France, démarre traditionnellement début avril mais il a fallu attendre le 16 mai pour dévoiler toutes ces merveilles au public. « On a travaillé d’arrache-pied pour mettre en place des mesures sanitaires et assurer la sécurité de nos visiteurs » explique Chantal Colleu-Dumond, la directrice du domaine. Pour fluidifier la visite, les réservations ne peuvent s’effectuer qu’en ligne et par plage horaire. Un sens de visite et des parcours ont été créés pour éviter les croisements. « Nous proposons 4 parcours différents, nos habitués sont ravis car ils découvrent des lieux qu’ils ne connaissaient pas forcément » précise Chantal Colleu-Dumond. Outre le site du Festival international des jardins, vous pouvez opter pour le parcours d’art contemporain (14 nouveaux artistes à l’honneur), mais aussi la découverte du château ou une flânerie dans le parc. La superficie du domaine est de plus de 30 hectares, ce qui garantit un espace de 160 à 200m2 par personne les jours d’affluence. De quoi rassurer les visiteurs qui « ont besoin d’art et d’air » conclut Chantal Colleu-Dumond.



Informations spécifiques et mesures détaillées, visite du Festival international des jardins : www.domaine-chaumont.fr et au 0254209922.