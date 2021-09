Collioure : Journée hommage à Antonio MACHADO

En plus d’être une magnifique commune prisée pour ses panoramas par les artistes peintres, Collioure est aussi une ville chargée d’histoire. C’est dans cette ville que, malade et épuisé par la route de l’exil, le poète espagnol Antonio Machado s’est éteint le 22 février 1939.

Antonio Machado, est devenu le symbole pour les quelques 500.000 exilés républicains de la Retirada (exode des réfugiés espagnols lors de la guerre civile). Chaque année de nombreux visiteurs viennent se recueillir sur sa tombe dans le vieux cimetière du village, où il repose.



Venez ce dimanche 23 février lui rendre hommage à la Fondation qui porte son nom. Au programme de la journée : Conférences et lectures de poèmes. Les prix Antonio Machado de Littérature qui récompensent des Collégiens et des Lycées, et le prix International de Littérature seront également décernés aux lauréats 2020. Une couronne de fleurs sera déposée sur la tombe du poète. La journée sera clôturée par le concert de Paco Damas : « Canciones para Machado »