Depuis 24 ans, Lucéram, village médiéval de l’arrière-pays niçois, perpétue ses traditions de Noël en exposant plus de 450 crèches confectionnées par les habitants. Laissez-vous porter dans un parcours au cœur du village qui vous conduira à l’émerveillement en 11 étapes. De la plus petite crèche dans une demi-noisette, à la plus grande sur 10 mètres de long, découvrez également des crèches d’horizons très variés. Flânez dans les rues du village, à la découverte de ces crèches sous les porches, dans les lavoirs, les vitrines… N’hésitez pas à rentrer également dans les caves ou chez les commerçants pour la suite de la visite. La chapelle Saint-Pierre accueille quant à elle une crèche traditionnelle provençale monumentale.



Dirigez-vous ensuite vers le musée de la crèche situé au centre du village. Passage incontournable lors de votre venue à Lucéram, il expose plus de 170 crèches du monde entier des plus humbles au plus prestigieuses comme la superbe crèche Napolitaine de collection. Pour les vacances de Noël et jusqu’au 9 janvier, Lucéram vous accueille tous les jours du lundi au dimanche.