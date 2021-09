Langeais, la Ferté St-Aubin, Cheverny : 3 châteaux, 3 expositions pour les vacances

Langeais, à la mode d’Anne de Bretagne

Poussez la porte d’un dressing du Moyen-Âge. Au château de Langeais, une exposition insolite permet aux enfants de découvrir la mode au temps d’Anne de Bretagne dans la salle où elle se maria avec le Roi Charles VIII. Ils peuvent admirer une série de costumes mais surtout essayer des vêtements spécialement conçus pour eux : les petites princesses vont donc endosser la tunique, puis le jupon, et ensuite deux robes superposées en soie et en velours, sans oublier les accessoires, notamment la ceinture et coiffe. Côté petits princes, un costume complet avec la chemise, le pourpoint, un manteau bordé de fourrure, sans oublier les lacets qui servaient à tenir les vêtements… Les parents peuvent également essayer des costumes plus sommaires. Exposition : « Les Princes et princesses du dressing », château de Langeais jusqu’au 4 mars.