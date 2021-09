Chartres en lumières : un événement haut en couleur

Tous les ans depuis 2004, la ville de Chartres revêt ses plus beaux habits de lumières chaque soir d’été. C’est l’occasion de plonger dans le patrimoine chartrain et de visiter, ou revisiter, la ville de façon spectaculaire. Bien que la Fête de la Lumière ainsi que d’autres temps forts de l'année aient été annulés pour raisons sanitaires, Chartres en Lumières a été maintenue pour le plus grand bonheur de tous. Cheminez dans les rues du centre-ville et découvrez un Chartres comme vous ne l’avez jamais vu auparavant : entre le portail royal de la cathédrale ou encore la façade de la médiathèque l’Apostrophe, vous serez éblouis par tant de couleurs !

Les nouveautés de 2020 ? Revivez la rencontre de 1254 entre le roi de France Louis IX et le roi d’Angleterre Henri III sur la façade de la collégiale Saint-André, ou encore plongez dans la vie de Jean Moulin sur celle du musée des Beaux-Arts. Avec 24 sites illuminés 7 jours sur 7, impossible de manquer le plus gros événement de mise en lumière du patrimoine au monde.