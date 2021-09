Biennales internationales à Nantes : le rendez-vous incontournable des professionnels du spectacle

Créées par le magazine spécialisé « La Scène », les Biennales Internationales du Spectacle (BIS) représentent un événement unique dans l’univers du spectacle. Ces dernières sont en pleine mutation, connectées à l’actualité et aux enjeux de demain pour la profession. Abordant l’ensemble des filières du spectacle (théâtre, danse, musique, arts de la rue, cirque, …), les BIS sont rythmées par des tables rondes (débats), des ateliers, des conférences, ainsi que des exposants habitués à cet événement culturel phare.

De nombreux spectacles, à tendance contemporaine, sont accessibles aux participants des BIS 2020. Ces derniers se trouvent dans différents lieux de la métropole nantaise. Durant ces deux jours, un vaste et riche programme est à découvrir pour amorcer toutes les problématiques et thématiques du spectacle vivant et des manifestations culturelles.

Venez profiter de ce rendez-vous pour faire des rencontres enrichissantes et enthousiasmantes ! Une occasion unique de développer et élargir votre réseau professionnel ! N’attendez plus pour venir découvrir dès maintenant les défis majeurs de la filière du spectacle vivant !