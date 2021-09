Biarritz accueille le village départ 4L Trophy

Le Raid 4L Trophy™ est avant tout une expérience humaine, sportive et solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans provenant des quatre coins du monde. C’est également un évènement d’importance internationale qui prend de l’ampleur année après année. En effet près de 3000 concurrents seront réunis pour cette 23ème édition, avec une dizaine de pays et pas loin de 1 200 établissements représentés ! Une destination finale : Marrakech, après un périple de 11 jours et de près de 6 000 kilomètres sur les routes de France, d’Espagne et du Maroc.

Le village départ proposera plusieurs stands d’information et d’animation. Les participants y effectueront les vérifications techniques et administratives de dernière minute avant de recevoir le saint Graal : l’autorisation de prendre le départ pour plus de 6000 km de course solidaire.

Venez nombreux encourager les participants de cette aventure unique en son genre !