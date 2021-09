Biarritz se met au bleu pour le festival Colorama !

Cet automne et cet hiver, rendez-vous sur la côte basque pour découvrir 28 artistes originaux dans un seul et même lieu d’exposition ! Chaque année, une couleur unique est sélectionnée par les organisateurs du festival et imposée aux divers artistes pour sublimer un lieu à l’abandon.

« Pour cette 5ème édition du Colorama Street Art Festival, le bleu dominera cet univers coloré qui se veut en lien avec l’espace urbain public : une charte colorimétrique soignée et une direction artistique pensée et définie pour une exposition des plus fascinantes. »



C’est au sein de l’Hôtel Bellevue que le festival a pris place cette année, donnant une seconde vie à cet ancien bâtiment historique. Ainsi, 700m2 ont été investis pour libérer le talent de ces « street artistes » et vous offrir une diversité visuelle.



L'association Biarritz Street Art et l’agence Mykka Agency, en partenariat avec la ville de Biarritz et la Région Nouvelle Aquitaine, sont à l’origine de ce festival haut en couleur ! Un évènement unique à ne pas manquer dans la région !