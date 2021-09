Fêtez Noël à Bayonne !

Bayonne, plus grande ville du pays basque français, est une habituée des fêtes et traditions. Outre ses fameuses ferias qui l’animent durant l’été, la ville est devenue le lieu magique des fêtes de fin d’année au Pays Basque. Noël à Bayonne est ainsi articulé autour de plusieurs temps forts. Un marché de Noël vous attend jusqu’au 31 décembre place du Réduit avec ses jolis chalets en bois, son village gourmand et son sapin-manège géant. La Grande Roue est également devenue un incontournable de ses fêtes de Noël. Prenez place à bord d'une des cabines et profitez de la meilleure vue sur les feux d’artifices qui seront tirés les samedis 14 et 21 décembre prochains. Ne manquez pas enfin le féérique lâcher de lanternes le samedi 21 décembre à 19h30. Illuminations et émerveillements garantis !