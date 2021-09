Balades en CANI-KART dans la Sarthe

Connaissez-vous le métier de musher ?

Profitez-en pour découvrir les rôles bien précis de chacun des membres de l’attelage et observer leur préparation très rigoureuse. Benjamin, le musher de cette meute partagera sa passion des chiens et vous présentera Askane, Juna, Baikale ou encore Enuit le chef de meute ! Attention, les balades en cani-kart ne sont réalisables que jusqu’à fin avril ! Et pour les plus téméraires ou les plus jeunes d'entre vous, de nombreuses activités ludiques sont possibles.