Cet Automne, partez à la découverte des trésors gourmands des Landes !

L’Automne Gourmand des Landes c’est de nombreuses animations pour vous faire découvrir le meilleur du terroir landais. Depuis le 19 septembre et jusqu’à fin novembre, les produits landais sont à l’honneur dans le département à travers de multiples dégustations, rencontres, marchés et visites auprès des producteurs locaux. Un moment d’échange convivial et gourmand, qui vous fera découvrir le savoir-faire et l’authenticité des Landes ! Foie gras, canard fermier, volailles, bœuf de Chalosse, Armagnac, floc de Gascogne, asperges ou encore kiwis…il y en aura pour tous les goûts ! Les mets des Landes invitent aux repas de fête avec une cuisine gourmande, pour bien préparer l’hiver.

Envie d’une pause et de profiter de la beauté des Landes, entre océan et forêt de pins ? Laissez-vous tentez par un séjour gourmand et choisissiez votre programme ici !