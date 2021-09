Atelier vin et fromage au Domaine Chapoutier

Créée il y a plus de 200 ans la maison Chapoutier située à Tain l’Hermitage est un véritable domaine d’exception. Pionnier de la culture en biodynamie prônant le respect des rythmes de la nature, Michel Chapoutier fait office de personnage emblématique dans le grand monde des négociants-vignerons français.

Découvrez une « maison » surprenante remplie d’histoires et de passions, qui représente à elle seule une des marques de vin les plus admirée au monde.



En ce début d’année, profitez d’une journée placée sous le signe de la découverte gastronomique. Un fromager affineur Meilleur Ouvrier de France vous présentera et vous fera déguster ses meilleures créations. Avec le sommelier de la maison, ils vous proposeront de sublimes accords. Poursuivez l’expérience par un repas placé sur le thème du fromage créé par le chef de la Table d'Hôtes M. CHAPOUTIER. Enfin la journée se terminera par une visite à pied du vignoble en Hermitage.



Ne ratez rien de ces bons moments, et venez participer à un atelier placé sous le signe de la convivialité !