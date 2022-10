Lors de votre prochain trajet sur l’autoroute A85 en Indre-et-Loire, faites le plein de nature lors de votre pause ! L’aire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (accessible dans le sens Tours vers Angers) a été aménagée de façon à valoriser et favoriser la biodiversité locale. L’aménagement de cette aire prend en compte les contraintes environnementales et écologiques du site, tout en créant un espace vivant et diversifié composé de plantes locales et non exogènes. Sur cette aire de repos, vous noterez que chaque espace a pour but de conserver et développer la biodiversité. De plus, pour un confort maximal lors de votre pause, l’aménagement intègre une mise en scène qualitative et des parcours éducatifs et pédagogiques.



Découvrez d’abord la zone de pique-nique située derrière une haie. Plusieurs tables y sont disposées en quinconce et sont accompagnées d’arbres à fleurs des campagnes. Un cadre idyllique pour prendre vos repas durant votre trajet ! Traversez ensuite pour accéder à l’espace central de l’aire. Celui-ci s’ouvre sur un jardin naturel où vous serez accueillis par des alignements de pommiers et des tapis arbustifs. Découvrez la petite placette bordée de banquettes. Ici, les différents massifs sont composés de plantes de prairies et de sous-bois, agencées en parterres colorés et champêtres. Traversez l’espace détente où des fauteuils et des chaises longues vous invitent au repos au milieu des plantations. Ce jardin est la clé de voûte de l’aménagement de l’aire. Sa structure prend forme à la croisée des principaux parcours, organisés selon une trame orthogonale. D’ici, vous pouvez facilement rejoindre les autres points attractifs de l’aire.