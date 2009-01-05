Travaux d'entretien et de sécurisation de murs

Les opérations ont débuté en septembre 2025 et se sont poursuivies jusqu’à début décembre 2025. Elle se sont déroulées en plusieurs phases.

Afin de limiter au maximum la gêne, la circulation sur autoroute a été maintenue pendant toute la durée du chantier. Néanmoins, afin de sécuriser la zone de chantier, la voie de droite en direction de Clermont-Ferrand a été neutralisée jusqu’à la fin des opérations. Un basculement de circulation a été mis en place temporairement, lors des travaux aériens.