Travaux d'entretien et de sécurisation de murs de soutènement
Falaises de La Robertie
Dans le cadre de son programme de maintenance, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien et de sécurisation de deux murs aux pieds des falaises de La Robertie sur l’autoroute A89. Ces travaux ont consisté en la mise en place d’un écran pare-pierres ainsi que d’un filet de protection.
Présentation de l'opération
Les opérations ont débuté la semaine du 8 septembre 2025 et se sont poursuivies jusqu’à début décembre. Elle se sont déroulées en plusieurs phases.
Afin de limiter au maximum la gêne, la circulation sur autoroute a été maintenue pendant toute la durée du chantier. Néanmoins, afin de sécuriser la zone de chantier, la voie de droite en direction de Clermont-Ferrand a été neutralisée jusqu’à la fin des opérations. Par ailleurs, un basculement de circulation a été mis en place temporairement, lors des travaux aériens. Les usagers étaient amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute.
Pour s’informer en temps réel sur l’actualité et les conditions de circulation
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- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
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