Travaux d'entretien et de sécurisation de murs de soutènement

Les opérations ont débuté la semaine du 8 septembre 2025 et se sont poursuivies jusqu’à début décembre. Elle se sont déroulées en plusieurs phases.

Afin de limiter au maximum la gêne, la circulation sur autoroute a été maintenue pendant toute la durée du chantier. Néanmoins, afin de sécuriser la zone de chantier, la voie de droite en direction de Clermont-Ferrand a été neutralisée jusqu’à la fin des opérations. Par ailleurs, un basculement de circulation a été mis en place temporairement, lors des travaux aériens. Les usagers étaient amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute.