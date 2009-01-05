Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé au niveau de Pruniers-en-Sologne
A85
Du lundi 1er au vendredi 31 octobre 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’étanchéité et de joints de chaussée du pont situé sur la commune de Pruniers-en-Sologne (41), qui a permis à la VC3 de passer au-dessus de l’A85. Ces travaux se sont inscris dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et ont été nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des itinéraires de déviation ont alors été mis en place selon les éléments ci-dessous.
Sommaire
Les travaux
L’opération vise à renouveler l’étanchéité du tablier de l’ouvrage pour éviter les infiltrations d’eau, et consiste dans le remplacement les joints de chaussée situés aux extrémités du tablier. Ces travaux sont essentiels pour préserver les ouvrages et garantir le confort et la sécurité des usagers.
Les conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 1er au vendredi 31 octobre 2025, fermeture complète de la VC3 au niveau du pont franchissant l’A85. Une déviation a été mise en place via la RD20 et la RD59.