Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé au niveau de Pruniers-en-Sologne

Du lundi 1er au vendredi 31 octobre 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’étanchéité et de joints de chaussée du pont situé sur la commune de Pruniers-en-Sologne (41), qui a permis à la VC3 de passer au-dessus de l’A85. Ces travaux se sont inscris dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et ont été nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des itinéraires de déviation ont alors été mis en place selon les éléments ci-dessous.