Travaux d'entretien du pont supérieur 375 au niveau de Langon

En 2024 (novembre à décembre) :

01/ Travaux préparatoires sur les perrés

Cette première étape a visé à faciliter et sécuriser l’accès à l’ouvrage, lors des visites d’inspection réalisées par VINCI Autoroutes mais aussi lors des interventions ultérieures de maintenance (nettoyage, verinage). Les équipes ont débuté leur intervention par la réalisation des dalles d’accès en tête de perrés (cf. schéma ci-dessous). Pour cela, le béton sous l’ouvrage a été scié puis reconstruit plus bas (libérant de la hauteur sous le tablier), permettant la mise en place d’un passage sécurisé avec un escalier.



02/ Mise en sécurité du chantier

En parallèle, les équipes en charge des travaux ont procédé à la mise en sécurité du chantier. Cette étape consistait à l’installation des dispositifs de sécurité temporaires, permettant de délimiter les voies de circulation et l’emprise du chantier : voie réduite (mise en place de séparateurs de voie), vitesse limitée (abaissement de la vitesse autorisée à 90/70km/h), balisage sécurité (installation de séparateurs modulaires et d’écran de protection pour isoler la zone de travaux).