Travaux d'entretien du pont supérieur 375 au niveau de Langon
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes a réalisé entre fin 2024 et début 2025 une opération d’entretien du pont supérieur 375. Cet ouvrage situé sur la commune de Langon, enjambe l’autoroute A62 et supporte la RN 524.
Les étapes du chantier
En 2024 (novembre à décembre) :
01/ Travaux préparatoires sur les perrés
Cette première étape a visé à faciliter et sécuriser l’accès à l’ouvrage, lors des visites d’inspection réalisées par VINCI Autoroutes mais aussi lors des interventions ultérieures de maintenance (nettoyage, verinage). Les équipes ont débuté leur intervention par la réalisation des dalles d’accès en tête de perrés (cf. schéma ci-dessous). Pour cela, le béton sous l’ouvrage a été scié puis reconstruit plus bas (libérant de la hauteur sous le tablier), permettant la mise en place d’un passage sécurisé avec un escalier.
02/ Mise en sécurité du chantier
En parallèle, les équipes en charge des travaux ont procédé à la mise en sécurité du chantier. Cette étape consistait à l’installation des dispositifs de sécurité temporaires, permettant de délimiter les voies de circulation et l’emprise du chantier : voie réduite (mise en place de séparateurs de voie), vitesse limitée (abaissement de la vitesse autorisée à 90/70km/h), balisage sécurité (installation de séparateurs modulaires et d’écran de protection pour isoler la zone de travaux).
En 2025 (janvier à mars) :
03 / Opération de vérinage
Cette étape visait à remplacer les appareils d’appui, usés par la charge de l’ouvrage et de la circulation. Ces derniers étaient placés entre les poutres ou le tablier et les appuis de l’ouvrage et permettaient la transmission des efforts appliqués sur les voies de circulation vers la structure du pont. Leur fonctionnement pouvait être comparé à celui d’amortisseurs. Pour placer ces nouveaux équipements, l’ouvrage a été surélevé de quelques centimètres à l’aide de vérins.
04 / Remplacement des dispositifs de retenue
Afin de mettre en conformité l’ouvrage avec les dernières normes en vigueur, les équipes ont remplacé les glissières de sécurité du PS 375 par des dispositifs de retenue métalliques.
Vos conditions de circulation durant le chantier
Pour mener ce chantier et assurer la sécurité des usagers et équipes du chantier, des fermetures nocturnes ponctuelles de l’autoroute A62 étaient nécessaires en 2025. Pour limiter au maximum la durée de ces dernières, les équipes sont intervenues en continu, de jour comme de nuit.
Dispositif d'information
Pour vous accompagner dans vos déplacements, VINCI Autoroutes déploie un dispositif d’information complet :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A62Trafic