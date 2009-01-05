Travaux d'entretien des chaussées entre Montaigu et Saint-Hermine

Travaux sous fermeture complète des échangeurs* :

> Fermeture en continu de l’échangeur de Chantonnay (n°6)

Du lundi 29 juin à 14h jusqu’au vendredi 3 juillet à 5h, dans les 2 sens de circulation.

> Fermeture de nuit de l’échangeur Les Essarts (n°5)

Du lundi 6 juillet jusqu’au jeudi 9 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain, dans les 2 sens de circulation.

> Fermeture de nuit de l’échangeur de Montaigu (n°4)

Du lundi 20 juillet jusqu’au jeudi 23 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain dans les 2 sens de circulation.

> Fermeture de la bifurcation A83/A87

Du lundi 31 août au jeudi 10 septembre 2026, de 21h à 6h le lendemain dans un sens puis dans l’autre.

> Fermeture de nuit de l’échangeur de Sainte-Hermine (n°7)

Du lundi 28 septembre jusqu’au jeudi 1er octobre, de 21h à 6h le lendemain dans les 2 sens de circulation.

*En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.