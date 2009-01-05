Travaux d'entretien des chaussées entre Montaigu et Saint-Hermine
Opération de rénovation des chaussées
A partir du lundi 18 mai 2026 et jusqu’à fin septembre 2026, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes conduit une importante opération d'entretien des chaussées de l’autoroute A83 et des échangeurs de Montaigu (n°4), Les Essarts (n°5), Chantonnay (n°6) et Sainte-Hermine (n°7) entre Montaigu et Sainte-Hermine.
PRESENTATION DE L'OPERATION
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation de chaussées entre le lundi 18 mai 2026 et fin septembre 2026, sur l’A83 entre Montaigu et Sainte-Hermine. Dans le périmètre des travaux, les chaussées de la birfucation A83/A87 ainsi que des échangeurs de Montaigu (n°4), Les Essarts (n°5), Chantonnay (n°6) et Sainte-Hermine (n°7) seront également rénovées. Lors de cette opération, 108 km de chaussées (54 km par sens) seront renouvelés afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
CHIFFRES CLES
108 km de chaussées rénovées
54 km dans chaque sens
150 personnes en moyennes
mobilisées sur le chantier
4 700 heures
d’insertion professionnelle
19 millions d’euros HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
90 000 t
d’Agrégats d’Enrobés générés
Dont 30%
recyclés sur chantier
ORGANISATION DU CHANTIER ET CONDITIONS DE CIRCULATION
Les opérations de rénovation en sur l’autoroute A83 entre Montaigu et Sainte-Hermine, vont s’étendre du lundi 18 mai jusqu’à fin septembre 2026. Une pause estivale sera observée afin de laisser les vacanciers circuler dans des conditions normales. Ces opérations se dérouleront de jour tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Des fermetures partielles des échangeurs présents sur la section ainsi que de la bifurcation A83/A87 seront nécessaires. Néanmoins, afin de limiter la gêne au maximum, ces fermetures auront lieu au moment où le trafic est le plus faible, soit de jour, soit de nuit.
Travaux sous fermeture complète des échangeurs* :
> Fermeture en continu de l’échangeur de Chantonnay (n°6)
Du lundi 29 juin à 14h jusqu’au vendredi 3 juillet à 5h, dans les 2 sens de circulation.
> Fermeture de nuit de l’échangeur Les Essarts (n°5)
Du lundi 6 juillet jusqu’au jeudi 9 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain, dans les 2 sens de circulation.
> Fermeture de nuit de l’échangeur de Montaigu (n°4)
Du lundi 20 juillet jusqu’au jeudi 23 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain dans les 2 sens de circulation.
> Fermeture de la bifurcation A83/A87
Du lundi 31 août au jeudi 10 septembre 2026, de 21h à 6h le lendemain dans un sens puis dans l’autre.
> Fermeture de nuit de l’échangeur de Sainte-Hermine (n°7)
Du lundi 28 septembre jusqu’au jeudi 1er octobre, de 21h à 6h le lendemain dans les 2 sens de circulation.
*En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.
UN CHANTIER DECARBONE
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A83 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’une énergie plus verte le Biopropane pour la centrale
- Optimisation des distances de transport et l’utilisation du fret ferroviaire pour l’apport des matériaux.
Une flotte de véhicule alimentée en biocarburant le XTL
Favoriser l’économie circulaire :
- 30 % d’agrégats d’enrobés seront recyclés. Cette mesure permet de limiter les transports de granulats, et de diminuer le nombre de camions en circulation sur le chantier.
- Utilisation d’un dispositif qui permet la récupération d’eau issues d’une usine de récupération
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A83Trafic