Travaux d’entretien de trois ouvrages d’art situés sur la commune de Lavernat
A28
Du lundi 20 avril au vendredi 10 juillet 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de trois ouvrages d’art qui enjambent l’autoroute A28, situés sur la commune de Lavernat (72). Ces opérations consisteront au renouvellement des bétons au niveau des trottoirs mais également des joints de chaussée situés à chaque extrémité du tablier. Ces ouvrages portent respectivement le traﬁc de la voie communale les Bournais, de la voie communale La Ferté et de la RD279 dans ce secteur. Ces travaux visent à maintenir les ouvrages en bon état ainsi qu’à garantir la sécurité et le confort des conducteurs. Ils s’inscrivent dans le programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes. Ce chantier sera conduit dans les deux sens de circulation et nécessitera une fermeture totale de ces routes pendant toute la durée des travaux.
En quoi consistent les travaux ?
L’opération principale consiste à renouveler le béton au niveau des trottoirs des ponts, aﬁn d’éviter les inﬁltrations d’eau et à remplacer les joints de chaussée présents à chaque extrémité des tabliers.
Le béton des trottoirs et les joints de chaussée, quels sont leurs rôles ?
Le béton des trottoirs et les joints de chaussée doivent empêcher les inﬁltrations d’eau au niveau des poutres de l’ouvrage.
Le béton mis en place sur les trottoirs ou les longrines des dispositifs de sécurité est un béton ﬁbré à ultra haute performance (BFUP), comparable à une étanchéité en bitume habituellement mise en place.
Les joints de chaussée, aussi appelés joints de dilatation, permettent à la structure du pont de se dilater pour supporter les eﬀorts subis par l’ouvrage (température, eﬀet du traﬁc…). Ils permettent également d’assurer la continuité entre le pont et la chaussée.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Du lundi 20 avril au vendredi 29 mai 2026 :
la voie communale "Les Bournais" sera fermée à la circulation pendant toute la période des travaux, y compris le week-end et les jours fériés. Une déviation sera mise en place via la RD71.
La voie communale La Ferté sera fermée pendant toute la période des travaux, y compris le week-end et les jours fériés. Une déviation sera mise en place via la RD71.
Du lundi 1er juin au vendredi 10 juillet 2026 :
la RD279 sera fermée à la circulation dans ce secteur pendant toute la durée des travaux y compris le week-end et les jours fériés. Une déviation sera mise en place via la RD13, la RD 30 et la RD71.