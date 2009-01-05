Travaux d’entretien de trois ouvrages d’art situés sur la commune de Lavernat

Le béton des trottoirs et les joints de chaussée doivent empêcher les inﬁltrations d’eau au niveau des poutres de l’ouvrage.

Le béton mis en place sur les trottoirs ou les longrines des dispositifs de sécurité est un béton ﬁbré à ultra haute performance (BFUP), comparable à une étanchéité en bitume habituellement mise en place.

Les joints de chaussée, aussi appelés joints de dilatation, permettent à la structure du pont de se dilater pour supporter les eﬀorts subis par l’ouvrage (température, eﬀet du traﬁc…). Ils permettent également d’assurer la continuité entre le pont et la chaussée.